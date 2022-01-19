На Одещині другий день поспіль прогнозують несприятливі погодні умови

19 січня в Одесі та області прогнозують сильний вітер та мороз. Про це повідомили в пресслужбі міської ради.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в першій половині дня слід очікувати пориви північно-західного вітру до 15-17 м/с, потім – 9-14 м/с.

В Одесі прогнозують вночі 4-6 °С морозу, вдень 0-2 °С тепла. На території області – вночі 4-9 °С морозу, вдень 0-5 °С тепла. На автошляхах регіону видимість буде добра.

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