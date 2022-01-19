Водохреща: як херсонці долучаються до традиції купання в крижаній воді

Херсонці 19 січня долучилися до традиції купання у крижаній воді. Люди з ночі почали пірнати в Дніпро у місцях масового купання.
Про це повідомляє кореспондент Суспільного Ольга Ляшенко.
Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон
Одне із місць масового купання - набережна на Ушакова біля "Фрегату".
Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон
Тут облаштований один пункт обігріву, де люди можуть переодягнутися та попити чаю.
Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон
Водолази говорять, що люди почали пірнати у воду з третьої ночі.
Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон
На набережній біля "Фрегату" за порядком стежать 3 водолази. Поліція і загін швидкого реагування - 7 фахівців.
Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон
Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон
У Херсоні на Водохреще три офіційних місця для купання: Гідропарк, набережна на Ушакова та набережна біля парку Слави.
Що відомо:
- У 28 населених пунктах Херсонщини на Водохреще запланували 22 місця масового купання.
- В області у місцях масового купання працює 21 пост, залучені 82 рятувальники та 19 одиниць техніки.
- 150 працівників поліції Херсонщини охороняють публічний порядок.
Доповнюється
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