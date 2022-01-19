Водохреща: як херсонці долучаються до традиції купання в крижаній воді

Херсонці 19 січня долучилися до традиції купання у крижаній воді. Люди з ночі почали пірнати в Дніпро у місцях масового купання.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Ольга Ляшенко.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Одне із місць масового купання - набережна на Ушакова біля "Фрегату".

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Тут облаштований один пункт обігріву, де люди можуть переодягнутися та попити чаю.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон

Водолази говорять, що люди почали пірнати у воду з третьої ночі.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон

На набережній біля "Фрегату" за порядком стежать 3 водолази. Поліція і загін швидкого реагування - 7 фахівців.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон

У Херсоні на Водохреще три офіційних місця для купання: Гідропарк, набережна на Ушакова та набережна біля парку Слави.

Що відомо:

У 28 населених пунктах Херсонщини на Водохреще запланували 22 місця масового купання.

В області у місцях масового купання працює 21 пост, залучені 82 рятувальники та 19 одиниць техніки.

150 працівників поліції Херсонщини охороняють публічний порядок.

Доповнюється

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