Дві школи Чернівців перейшли на дистанційне навчання через захворюваність на COVID та ГРВІ. У майже 200 учнів виявили коронавірус.

Про це Суспільному Буковина сказала начальниця відділу середньої освіти міського управління Олена Кузьміна.

За її словами, дистанційне навчання діє у ліцеях №№ 5 та 14. Також дистанційно навчаються учні 5-11 класів у ліцеї №18.

"Коли школи вийшли з канікул, 10 січня, то на самоізоляції був лише один клас. А через тиждень – стало 48. Тобто захворюваність на коронавірус стрімко зростає", – сказала Кузьміна.

Станом на 19 січня учні 78 класів навчаються дистанційно.

Також зростає кількість хворих на ГРВІ, зокрема інфікування виявили у понад 50 хворих вчителів та 8 техпрацівників.

Якщо у школі половина класів перебуває на самоізоляції, то вся школа переходить на дистанційне навчання.

Що відомо

З 18 січня Буковина відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину. В області збільшилась кількість випадків інфікування коронавірусом. Це передбачає, що громади можуть вводити додаткові карантинні обмеження.

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