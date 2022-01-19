На Полтавщині із заметів відбуксирували 16 автомобілів

За добу на Полтавщині рятувальники відбуксирували 16 автомобілів. Їм допомагали виїхати із снігових заметів. Про це Суспільному повідомила речниця рятувальників області Яніна Любецька.

Рятувальники відбуксирували 9 вантажівок, 6 легкових автомобілів та одну «швидку». Вони застрягли у снігових заметах, сказала Яніна Любецька. Зокрема, автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик до села Бобрівник Зіньківської громади, рятувальники відбуксировували за допомогою тросу. Це було поблизу села Переліски.

ДСНС Полтавщини Рятувальники відбуксирували "швидку"

Із заметів автомобілі витягували у Хорольській, Шишацькій та Зіньківській громадах. Загалом же у 16 машинах було 22 людини.

За даними обласного гідрометцентру, за добу у Полтавській області висота снігового покриву збільшилася на 1 сантиметр. У південній частині регіону він становить 2 сантиметри, а у північних – 9 сантиметрів. Протягом 19 та 20 січня на Полтавщині істотних опадів не передбачають. А 21 січня прогнозують сніг.

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