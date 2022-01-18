Заторів на дорогах Полтавщини через негоду немає

Нині заторів на дорогах місцевого та державного значень у регіоні немає. Таку інформацію Суспільному надали речниця Служби автомобільних доріг області Юлія Ткаченко та речник Агентства місцевих доріг Полтавщини Денис Скриль.

За словами Юлії Ткаченко, протягом ночі з 17 на 18 січня на автомобільних дорогах державного значення працювали 107 машин та 137 робітників.

На шляхах прибирали сніг та посипали протиожеледними матеріалами. Для обробки дорожнього покриття використали 2 400 тонн суміші.

Дороги державного значення нині проїзні, заторів чи ускладнень руху немає. Зараз посилено працюють на трасах Київ – Харків та Полтава – Олександрія, додала Юлія Ткаченко.

Як повідомив Денис Скриль, нині дороги місцевого значення чистять та посипають 52 машини та 70 працівників підрядних організацій.

Для посипання автошляхів за добу використали 577 тонн протиожеледних матеріалів, додав речник Агенства місцевих доріг.

Нині на дорогах чистять сніг, а на підйомах і спусках розкидають протиожеледну суміш. Заторів на місцевих дорогах немає.

Як розповіла Суспільному керівниця центрального автовокзалу Полтави Оксана Левенко, автобусні рейси на Полтавщині не скасовували.