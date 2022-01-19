У Полтаві водій наїхав на пішохода

В обласному центрі водій наїхав на людину. Чоловіка з травмами доставили до лікарні, розповіла Суспільному речниця поліції Полтавщини Алла Ставицька.

Аварія сталася 18 січня близько 17:00 у Полтаві на вулиці Сінній. Автомобіль «Opel Astra», за кермом якого перебував 44-річний водій, наїхав на 21-річного чоловіка. Останній переходив дорогу на пішохідному переході. Обоє – полтавці. Пішохода з травмами доставили до лікарні, розповіла Алла Ставицька.

Національна поліція Аварія сталася на вулиці Сінній

У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Санкція − від штрафу до трьох років обмеження волі з позбавленням права кермувати до трьох років.

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