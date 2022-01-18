На Полтавщині в аварії загинув пішохід

У Лубенському районі автомобіль збив чоловіка. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Про це Суспільному розповіла речниця Лубенського райуправління поліції Юлія Кваша.

Аварія сталася близько 18:00 17 січня на автодорозі Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин поблизу села Галяве Чорнухинської громади.

45-річний водій "Kia Sorrento", житель Київської області, збив 32-річного жителя села Галяве. Останній ішов узбіччям дороги. Від травм пішохід загинув на місці події, розповіла Юлія Кваша.

фото: ГУ НП у Полтавській області Фото з місця аварії

Через аварію у поліції розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція – від трьох до восьми років позбавлення волі.