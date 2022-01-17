"Ліки України" передали в оренду незаконно, – Верховний Суд

Верховний Суд задовольнив позов прокуратури щодо визнання незаконними рішень, прийнятих Чернігівською обласною радою та Управлінням комунального майна облради, якими приватній структурі передавалося в оренду майно КП "Ліки України" вартістю майже 180 мільйонів гривень. Цим же рішенням скасовані попередні рішення судів. Як встановив Верховний суд, передача майна в оренду однойменному ТОВ, створеному незадовго до цього, відбувалася без розгляду питання на сесії облради. Про це Суспільному повідомив речник прокуратури області Валерій Литовченко.

Нагадаємо, ця справа розглядається в судах починаючи з 2019 року. У 2018 році управління комунального майна передало майновий комплекс комунального підприємства "Ліки України" (мережа має підрозділи у майже всіх районах області і налічує 52 аптеки, 61 аптечний пункт та 1 аптечний склад, – ред.) в руки однойменної приватної компанії. За це компанія сплачувала в обласний бюджет 3 мільйони гривень на рік.

Частина депутатів обласної ради з цим рішенням не погодилась і назвала незаконним. На їх думку, передавати майно в оренду мають лише депутати на сесії. Зацікавленими в передачі майна до рук приватної фірми тоді називали двох депутатів облради Валерія Куліча та Олега Авер’янова. Вони ці звинувачення відкидали.

У 2021 році обласна рада відмовилася продовжувати оренду ТОВ "Ліки України" на 3 роки.

У жовтні того ж року на сесії ухвалили рішення продовжити строк оренди до лютого 2022 року, а після все майно перейде на баланс до новоствореного КП "Ліки Чернігівщини".

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