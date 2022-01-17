40 тисяч підприємців на Черкащині з січня 2022 року зобов’язані працювати з касовими апаратами та спеціальним програмним забезпеченням. Це стосується підприємців другої, третьої та четвертої груп. Про це Суспільному повідомив начальник управління податкового аудиту Головного управління ДПС Черкаської області Олександр Байда.

Черкащанка Ольга Сочка продає на ринку в кіоску пакувальні матеріали. Вона розповіла: власну справу має понад десять років. Нововведення із касовими апаратами не підтримує і пояснила чому:

Суспільне Черкаси Підприємиця Ольга Сочка

"Фінансово це дуже складно, додаткові витрати, немає сенсу в нуль працювати собі. Я не буду ставити, тому що це один удар по моєму бізнесу. Я його просто не витягну з касовим апаратом. Я сама торгую, але якщо касові апарати будуть для всіх, то це ринок буде порожній і магазини теж".

Більше, ніж двадцять років у підприємництві Валентина Синиця. Торгує на ринку продуктами харчування. Зауважила: ставити касовий апарат не буде, бо нині покупців мало, тож і прибутки мізерні.

"Нам складно оце перелаштовуватися. І тому для мене особисто це складно. А для молоді, можливо, це буде й зручно. Якщо заставлять конкретно, то я буду закриватися, тому що я просто не потягну це зі своїм розумом і боргами", – зауважила Валентина Синиця.

Черкащанка пані Любов сказала, що чеків не бере, бо купує все в перевірених роками продавців.

Суспільне Черкаси Покупчиня Любов

"Навіщо мені той чек? Людина порахувала, а чек – це для звіту якогось треба. А мені, наприклад, ні перед ким звітуватись. Я завжди знаю, що тут свіже. Я завжди тут купую", – прокоментувала покупчиня.

Без касового апарата працює і продавчиня м’яса Наталія.

Суспільне Черкаси Продавчиня Наталія

"Ми вранці даємо одну ціну, а ми поступаємося людям, зменшуємо. Я не знаю, як оце воно буде висвітлюватися в касових апаратах. Як заставлять, то будемо брати. Ми нікуди не дінемося", – розповіла продавчиня.

Людмила Казимірко планує встановити касовий апарат до кінця місяця. Вона належить до другої групи платників єдиного податку. У торгівлі вже двадцять років і має два магазини одягу й текстилю. Зауважила: для неї це додаткові витрати.

Суспільне Черкаси Підприємиця Людмила Казимірко

"Затратні кошти, треба навчити продавця на ньому працювати. В мене один найманий працівник, я державі сплачую чотири з половиною тисячі обов’язкових, крім оренди. І оренда за дві точки майже 16 тисяч. Я вважаю, що це багато. 20 тисяч треба заробити, щоб мати можливість ввести свій бізнес", – прокоментувала підприємиця Людмила.

Черкащанка Вікторія Наденко має декілька магазинів одягу і належить до другої групи платників єдиного податку. Зазначила: встановила касовий апарат, бо так їй зручніше працювати. Буде навчати працювати з ним і своїх підлеглих.

Суспільне Черкаси Підприємиця Вікторія Наденко

"Це у нас принтер чеків, він буде друкувати фіксальні чеки, а також це подвійний, я за допомогою нього також веду облік, тому що друкуються ще цінички. Потім міняється бабінка і будуть фіксальні чеки. Я сама власниця і не впевнена, що буду увесь час працювати, мати змогу контролювати, а це допомагає підприємцям віддаленого з будь-якого куточку контролювати перебіг справ в себе в магазині", – розповіла Вікторія Наденко.

Встановити реєстратор розрахункових операцій з 1 січня 2022 року мають підприємці другої, третьої та четвертої груп, розповіла голова Черкаської міської профспілки підприємців Ольга Ракова.

Суспільне Черкаси Голова Черкаської міської профспілки підприємців Ольга Ракова

"Якщо це магазин на ринку, то, дійсно, це друга група, і вони повинні поставити касовий апарат. І вся друга група, якщо навіть маленький магазинчик або маленький відділ в ТРЦ, або якась послуга, яку вони надають – вони підпадають під РРО. Друга група, наприклад, вона має валовий оборот більше, ніж п'ять мільйонів у рік. Підприємці оці мілкі та навіть і ці, що в магазинах стоять, вони ніколи такого обороту не досягнуть. Але саме введення касових апаратів обтяжливе", – прокоментувала Ольга Ракова.

Встановлення касових апаратів не впливає на розмір податків, поінформував начальник управління податкового аудиту Олександр Байда. За його словами, 2022-го річний дохід для другої групи підприємців не має перевищувати п'яти мільйонів 421 тисячі гривень, для третьої – семи мільйонів 585 тисяч. До четвертої групи належать підприємці з необмеженим рівнем доходів. Якщо ж підприємець перевищить встановлений розмір доходу, то з наступного кварталу він переходить до іншої групи або на загальну систему оподаткування:

2 група — 5 421 000 грн.

— 5 421 000 грн. 3 група — 7 585 500 грн.

— 7 585 500 грн. 4 група — необмежений рівень доходів.

Суспільне Черкаси Начальник управління податкового аудиту ГУ ДПС Черкаської області Олександр Байда

"Встановлені ліміти для перебування на другій, третій групах, вони достатні для малого бізнесу. В той же час ті великі мережі, які здійснюють дроблення свого бізнесу на ФОПів, їм вже буде складніше. Тому що на кожну операцію необхідно буде видавати чек і так буде підсумовуватися їхній дохід", — розповів начальник управління податкового аудиту Олександр Байда.

Такі зміни допоможуть контролювати необліковану готівку, додав Олександр Байда. І розповів, які є варіанти встановлення касових апаратів:

"Перевагою встановлення програмного реєстратора розрахункових операцій є те, що його можна завантажити безкоштовно і не потрібно оплачувати за обслуговування стороннім організаціям. Класичний касовий апарат – це ті, що ми зазвичай бачимо в мережах торгових".

За словами Олександра Байди, здійснювати перевірки не будуть до завершення карантинних обмежень.

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