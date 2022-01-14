Посадовця Черкаської міської ради "спіймали" на хабарі

У Черкасах посадовець міської ради вимагав від громадянина хабар у розмірі півтори тисячі доларів. Йому оголосили підозру, повідомили у пресслужбі Черкаської обласної прокуратури.

За інформацією прокуратури, у четвер, 13 січня, правоохоронці затримали реєстратора відділу реєстрації речових прав Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради.

"Посадовця затримали за підозрою у вимаганні та одержанні хабаря. На робочому місці він отримав від громадянина півтори тисячі доларів. Посадовець обіцяв зареєструвати за покійною людиною право власності на житловий будинок без документів та відсутності відомостей у державному земельному кадастрі про сформовану земельну ділянку для обслуговування будинку", — розповіли у пресслужбі.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Посадовця судитимуть за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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