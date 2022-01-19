Під час снігопаду з 18 на 19 січня рятувальники допомогли вибратися з заметів та слизької дороги вантажівці з медичним киснем, швидкій з пацієнтом та мікроавтобусу з пасажирами.

18 січня близько 14:00 на території обласного диспансеру радіаційного захисту вантажівка Volvo з медичним киснем застрягла на слизькій дорозі.

"Тому рятувальники допомогли відбуксирувати її на більш безпечну ділянку дороги", — розповіли в облуправлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Цього ж дня близько 23:30 бригада медиків швидкої допомоги на виїзді із села Полкова Микитівка Богодухівського району потрапила у замет, який перевозив травмовану людину.

Надзвичайники витягли швидку на розчищену дорогу за допомогою автомобіля підвищеної прохідності.

ДСНС в Харківській області

Зранку 19 січня водій мікроавтобусу Renault Trafic на дорозі "Чугуїв-Великий Бурлук" з’їхав в кювет і не міг самостійно з нього вибратись. В салоні перебували п'ятеро пасажирів. Рятувальники дістали автівку — водій та пасажири не травмувалися.

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