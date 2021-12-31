У Харкові рятувальники витягали вантажівку з медичним киснем із замету

У Харкові минулої доби рятувальники допомагали виїхати зі сніжного замету вантажівці, що перевозить медичний кисень.

Вантажівка МАN застрягла на дорозі по Московському проспекту, 195, повідомили у пресслужбі обласного управління рятувальників.

На автівці підвищеної прохідності надзвичайники витягли вантажівку на рівну ділянку дороги, з якої МАN вже зміг їхати самостійно. Також минулої доби рятувальники допомогли водію вантажівки Renault, яка застрягла на дорозі через замет на вулиці Китаєнка.

Вантажівки з медичним киснем рятувальники витягують із заметів не вперше: 29 грудня допомога знадобилася автівці, яка везла кисень до інфекційної лікарні, та застрягла на вулиці Автогенній.

Що відомо