В Івано-Франківську до Водохреща водолази обстежили дно двох Бистриць

В Івано-Франківську до Водохреща водолази обстежили дно річки Бистриця Надвірнянська поблизу вулиці Івасюка. Керівник рятувально-водолазної служби області Ігор Кочанський кореспондентці Суспільного розповів, що з місця для купання водолази витягнули гілки дерев, які могли травмувати людей.

Фото: Суспільне Карпати Гілки дерев у річці, які могли травмувати людей

"Більше тут нічого немає, бо на цій ділянці ріки є течія, яка зносить все сміття. Зараз тут дно — чисте та безпечне для людей. Сьогодні будемо ще працювати на Бистриці Солотвинській біля металобази. Там теж щороку святкують Водохреще, тому мусимо обстежити дно", — каже Ігор Кочанський.

З його слів, цього року водолази з дна річки витягли менше сміття, ніж у минулі роки.

"Може громадяни стали більш добросовісні та не викидають сміття у річку. У 2021 році з дна ми підіймали шини, скляну та пластикову тару, арматуру", — додав Ігор Кочанський.

Фото: Суспільне Карпати Цього року водолази витягли менше сміття, ніж минулих років

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради Ігор Влізло під час щотижневої оперативної наради у міського голови розповів, що минулого тижня обстежили міське озеро у двох місцях, де занурюватимуться охочі, а також для надзвичайників провели навчання з порятунку людей на воді.

"Відбулися навчання на міському озері, тобто всі моменти ми вже практично відпрацювали", — сказав Ігор Влізло.

Фото: Суспільне Карпати Раніше для рятувальників провели навчання з порятунку людей на воді

19 січня о 9:00 біля місця освячення води на березі річки Бистриця Надвірнянська у Франківську рятувальники розгорнуть два мобільні пункти обігріву. Ігор Влізло каже, що там працюватимуть надзвичайники та медики. Вони пригощатимуть людей гарячим чаєм, а тим, хто купатиметься, пропонуватимуть грибну юшку.

Фото: Суспільне Карпати Бистриця Надвірнянська

"На місцях купання по всьому місту працюватимуть водолази, муніципали, поліцейські та представники Нацгвардії. Також плануємо, щоб патрульні супроводжувати колони до місця освячення води. Усі структури працюватимуть у посиленому режимі", — розповів Ігор Влізло.

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