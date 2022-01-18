В Івано-Франківську до Водохреща водолази обстежили дно двох Бистриць

В Івано-Франківську до Водохреща водолази обстежили дно річки Бистриця Надвірнянська поблизу вулиці Івасюка. Керівник рятувально-водолазної служби області Ігор Кочанський кореспондентці Суспільного розповів, що з місця для купання водолази витягнули гілки дерев, які могли травмувати людей.
"Більше тут нічого немає, бо на цій ділянці ріки є течія, яка зносить все сміття. Зараз тут дно — чисте та безпечне для людей. Сьогодні будемо ще працювати на Бистриці Солотвинській біля металобази. Там теж щороку святкують Водохреще, тому мусимо обстежити дно", — каже Ігор Кочанський.
З його слів, цього року водолази з дна річки витягли менше сміття, ніж у минулі роки.
"Може громадяни стали більш добросовісні та не викидають сміття у річку. У 2021 році з дна ми підіймали шини, скляну та пластикову тару, арматуру", — додав Ігор Кочанський.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради Ігор Влізло під час щотижневої оперативної наради у міського голови розповів, що минулого тижня обстежили міське озеро у двох місцях, де занурюватимуться охочі, а також для надзвичайників провели навчання з порятунку людей на воді.
"Відбулися навчання на міському озері, тобто всі моменти ми вже практично відпрацювали", — сказав Ігор Влізло.
19 січня о 9:00 біля місця освячення води на березі річки Бистриця Надвірнянська у Франківську рятувальники розгорнуть два мобільні пункти обігріву. Ігор Влізло каже, що там працюватимуть надзвичайники та медики. Вони пригощатимуть людей гарячим чаєм, а тим, хто купатиметься, пропонуватимуть грибну юшку.
"На місцях купання по всьому місту працюватимуть водолази, муніципали, поліцейські та представники Нацгвардії. Також плануємо, щоб патрульні супроводжувати колони до місця освячення води. Усі структури працюватимуть у посиленому режимі", — розповів Ігор Влізло.
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