Вітер та морози: черкаський синоптик розповів про погоду

На Черкащині прогнозується рвучкий вітер, опади та ожеледиця. Про це Суспільному повідомив начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами Віталія Постриганя, на Черкащині продовжать діяти циклони, тому погода залишиться нестійкою з рвучким вітром, який в окремі дні сягатиме небезпечних значень 17-22 м/с.

"Коливання атмосферного тиску будуть менш інтенсивними, відлиги – слабшими, а морози – сильнішими", — зауважив синоптик.

За його словами, найближчої ночі 17-18 січня на Черкащині прогнозується сніг, вдень 18 січня інтенсивність опадів зменшиться.

"На дорогах утвориться ожеледиця. Прогнозується шквальний вітер 17-22 м/с. Температура вночі 3-8º морозу, вдень 1-6º морозу. 19 січня очікується морозна погода з температурами вночі від -4 до -9º, вдень 0-5º", — зауважив синоптик.

Він зазначив, що з 20 січня теплий атмосферний фронт спричинить опади та підвищення температури повітря. Вночі прогнозується температура на рівні 1-6º морозу, вдень 3º морозу 2º тепла.

"21-22 січня розпочнеться зниження температури на фоні сильного вітру та невеликого снігу. Температура вночі становитиме 4-9º морозу, вдень 0-5º морозу", — прокоментував Віталій Постригань.

Також на дорогах та тротуарах утвориться ожеледиця, додав синоптик.

Що відомо

За словами Віталія Постриганя, у першій половині календарної зими були зафіксовані морози на рівні 16-18º, снігові покриви висотою 8-10 сантиметрів, надмірна кількість опадів у грудні, сильні вітри 19-22 м/с, різкі коливання температури повітря та атмосферного тиску у січні. Також зафіксували на Черкащині блискавку та грозу, що є дуже рідкісним явищем у зимовий період.

Синоптик додав, що перша половина зими була з температурою 1º морозу, що на 2º тепліше кліматичної

Віталій Постригань розповів, що за останні 30 років у п'яти роках 19 січня було тепло, у трьох роках з морозами 15º, в більшості часу 2-7º морозу. 19 січня 2007 року середньодобова температура становила 6º тепла. Найхолоднішим цей день був у 1987 році, з середньодобовою температурою 21º морозу та нічною 25º морозу. У минулому 2021 році у цей час були морози з температурою -20º.

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