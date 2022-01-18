У Черкасах зафіксували сильний вітер "помаранчевого" рівня небезпечності

У Черкасах зафіксували сильний вітер, який відповідає "помаранчевому" рівню небезпечності. Про це Суспільному повідомив начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами Віталія Постриганя, о 05:00 годині у Черкасах при проходженні холодного атмосферного фронту у Черкасах синоптики зареєстрували максимальну швидкість вітру:

"Вітер зафіксований на рівні 25 м/с, що становить 90 кілометрів на годину та відповідає рівню стихійного метеорологічного явища другого рівня небезпечності — «помаранчевому»", — пояснив Віталій Постригань.

Він додав, що такий сильний вітер у Черкаській області у таку пору року — це не звичайне явище. Синоптик пояснив, що у Черкасах вітер такої швидкості (28 м/с) востаннє фіксували у січні 1964 року.

Що відомо

За словами Віталія Постриганя, у першій половині календарної зими були зафіксовані морози на рівні 16-18º, снігові покриви висотою 8-10 сантиметрів, надмірна кількість опадів у грудні, сильні вітри 19-22 м/с, різкі коливання температури повітря та атмосферного тиску у січні. Також зафіксували на Черкащині блискавку та грозу, що є дуже рідкісним явищем у зимовий період.

Синоптик додав, що перша половина зими була з температурою 1º морозу, що на 2º тепліше кліматичної

Віталій Постригань розповів, що за останні 30 років у п'яти роках 19 січня було тепло, у трьох роках з морозами 15º, в більшості часу 2-7º морозу. 19 січня 2007 року середньодобова температура становила 6º тепла. Найхолоднішим цей день був у 1987 році, з середньодобовою температурою 21º морозу та нічною 25º морозу. У минулому 2021 році у цей час були морози з температурою -20º.

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