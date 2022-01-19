COVID-19 на Волині: за добу 157 нових випадків, дві людини померли

За останню добу на Волині підтвердили 157 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували два летальні випадки. Про ситуацію із захворюваністю станом на 19 січня повідомили в облдержадміністрації.
Упродовж доби в області одужали 104 людини. Методом ПЛР протестували 1 354 волинян. Два летальних випадки зафіксували у двох районах: Володимир-Волинському та Камінь-Каширському, а саме у Локачинській та Любешівській громадах.
Госпіталізовано – 18 хворих, 139 – лікується амбулаторно.
Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 43 хворих
- Боратинська ТГ – 3 хворих
- Городищенська ТГ – 2 хворих
- Ківерцівська ТГ – 2 хворих
- Колківська ТГ – 1 хворий
- Олицька ТГ – 4 хворих
- Підгайцівска ТГ – 6 хворих
- Володимир-Волинська ТГ – 32 хворих
- Зимнівська ТГ – 4 хворих
- Іваничівська ТГ – 3 хворих
- Локачинська ТГ – 1 хворий
- Нововолинська ТГ – 4 хворих
- Оваднівська ТГ – 1 хворий
- Павлівська ТГ – 4 хворих
- Устилузька ТГ – 2 хворих
- Камінь-Каширська ТГ – 6 хворих
- Любешівська ТГ – 6 хворих
- Маневицька ТГ – 6 хворих
- Прилісненська ТГ – 8 хворих
- Велицька ТГ – 1 хворий
- Вишнівська ТГ – 1 хворий
- Голобська ТГ – 2 хворих
- Дубівська ТГ – 1 хворий
- Ковельська ТГ – 10 хворих
- Любомльська ТГ – 1 хворий
- Старовижівська ТГ – 3 хворих
За весь час пандемії в області захворіли 105 305 волинян. 101 465 людей одужали від COVID-19. 2 226 жителі області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби епідеміологи підтвердили про 142 нових випадків коронавірусної інфекції. Летальних випадків зафіксували сім.
- За добу 19 січня проти COVID-19 в області провели 1 866 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 332 011 людей, отримали дві дози – 307 649 волинян, отримали додаткову дозу – 273 людини, бустерну дозу – 1 477волинян. Загалом провели 641 410 щеплень.
- З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
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