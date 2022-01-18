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За добу на Волині підтвердили 142 нових випадки COVID-19, сім – сметрей
КОРОНАВІРУСРегіони

За добу на Волині підтвердили 142 нових випадки COVID-19, сім – сметрей

Лариса Літвицька
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За добу на Волині підтвердили 142 нових випадки COVID-19, сім – сметрей Фото: УНІАН

За останню добу на Волині підтвердили 142 нових випадків коронавірусної інфекції. Летальних випадків зафіксували сім. Про ситуацію із захворюваністю станом на 18 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 203 людини. Методом ПЛР протестували 722 волинян. Сім летальних випадків зафіксували у двох районах: Ковельському та Луцькому. У таких громадах:

  • Луцька ТГ – 4 випадки,
  • Колківська – 1 випадок,
  • Ківерцівська ТГ – 1 випадок,
  • Турійська ТГ – 1 випадок.

Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 57  хворих
  • Боратинська ТГ – 4 хворих
  • Горохівська ТГ – 3 хворих
  • Ківерцівська ТГ – 5 хворих
  • Мар’янівська ТГ – 2 хворих
  • Олицька ТГ – 3 хворих
  • Підгайцівска ТГ – 8 хворих
  • Торчинська ТГ – 3 хворих
  • Цуманська ТГ – 5 хворих
  • Луцька ТГ – 57  хворих
  • Боратинська ТГ – 4 хворих
  • Горохівська ТГ – 3 хворих
  • Ківерцівська ТГ – 5 хворих
  • Мар’янівська ТГ – 2 хворих
  • Олицька ТГ – 3 хворих
  • Підгайцівска ТГ – 8 хворих
  • Торчинська ТГ – 3 хворих
  • Цуманська ТГ – 5 хворих
  • Камінь- Каширська ТГ – 2 хворих
  • Любешівська ТГ – 7 хворих
  • Маневицька ТГ – 5 хворих
  • Прилісненська ТГ – 2 хворих
  • Велицька ТГ – 1 хворий
  • Вишнівська ТГ – 1 хворий
  • Дубечненська ТГ – 1 хворий
  • Дубівська ТГ – 1 хворий
  • Ковельська ТГ – 11 хворих
  • Колодяжненська ТГ – 1 хворий
  • Сереховичівська ТГ – 1 хворий
  • Старовижівська ТГ – 4 хворих

За весь час пандемії в області захворіли 105 148 волинян. 101 361 людина одужала від COVID-19. 2 224 жителі області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби епідеміологи підтвердили 101 новий випадок COVID-19, одна людина померла.
  • За добу 18 січня проти COVID-19 в області провели 1 932 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 331 399 людей, отримали дві дози – 306 718 волинян, отримали додаткову дозу – 258 людей, бустерну дозу – 1 230 людей. Загалом провели 639 554 щеплення.
  • З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.

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