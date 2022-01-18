За добу на Волині підтвердили 142 нових випадки COVID-19, сім – сметрей

За останню добу на Волині підтвердили 142 нових випадків коронавірусної інфекції. Летальних випадків зафіксували сім. Про ситуацію із захворюваністю станом на 18 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Упродовж доби в області одужали 203 людини. Методом ПЛР протестували 722 волинян. Сім летальних випадків зафіксували у двох районах: Ковельському та Луцькому. У таких громадах:
- Луцька ТГ – 4 випадки,
- Колківська – 1 випадок,
- Ківерцівська ТГ – 1 випадок,
- Турійська ТГ – 1 випадок.
Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 57 хворих
- Боратинська ТГ – 4 хворих
- Горохівська ТГ – 3 хворих
- Ківерцівська ТГ – 5 хворих
- Мар’янівська ТГ – 2 хворих
- Олицька ТГ – 3 хворих
- Підгайцівска ТГ – 8 хворих
- Торчинська ТГ – 3 хворих
- Цуманська ТГ – 5 хворих
- Луцька ТГ – 57 хворих
- Боратинська ТГ – 4 хворих
- Горохівська ТГ – 3 хворих
- Ківерцівська ТГ – 5 хворих
- Мар’янівська ТГ – 2 хворих
- Олицька ТГ – 3 хворих
- Підгайцівска ТГ – 8 хворих
- Торчинська ТГ – 3 хворих
- Цуманська ТГ – 5 хворих
- Камінь- Каширська ТГ – 2 хворих
- Любешівська ТГ – 7 хворих
- Маневицька ТГ – 5 хворих
- Прилісненська ТГ – 2 хворих
- Велицька ТГ – 1 хворий
- Вишнівська ТГ – 1 хворий
- Дубечненська ТГ – 1 хворий
- Дубівська ТГ – 1 хворий
- Ковельська ТГ – 11 хворих
- Колодяжненська ТГ – 1 хворий
- Сереховичівська ТГ – 1 хворий
- Старовижівська ТГ – 4 хворих
За весь час пандемії в області захворіли 105 148 волинян. 101 361 людина одужала від COVID-19. 2 224 жителі області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби епідеміологи підтвердили 101 новий випадок COVID-19, одна людина померла.
- За добу 18 січня проти COVID-19 в області провели 1 932 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 331 399 людей, отримали дві дози – 306 718 волинян, отримали додаткову дозу – 258 людей, бустерну дозу – 1 230 людей. Загалом провели 639 554 щеплення.
- З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
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