За добу на Волині підтвердили 142 нових випадки COVID-19, сім – сметрей

За останню добу на Волині підтвердили 142 нових випадків коронавірусної інфекції. Летальних випадків зафіксували сім. Про ситуацію із захворюваністю станом на 18 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 203 людини. Методом ПЛР протестували 722 волинян. Сім летальних випадків зафіксували у двох районах: Ковельському та Луцькому. У таких громадах:

Луцька ТГ – 4 випадки,

Колківська – 1 випадок,

Ківерцівська ТГ – 1 випадок,

Турійська ТГ – 1 випадок.

Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 57 хворих

Боратинська ТГ – 4 хворих

Горохівська ТГ – 3 хворих

Ківерцівська ТГ – 5 хворих

Мар’янівська ТГ – 2 хворих

Олицька ТГ – 3 хворих

Підгайцівска ТГ – 8 хворих

Торчинська ТГ – 3 хворих

Цуманська ТГ – 5 хворих

Луцька ТГ – 57 хворих

Боратинська ТГ – 4 хворих

Горохівська ТГ – 3 хворих

Ківерцівська ТГ – 5 хворих

Мар’янівська ТГ – 2 хворих

Олицька ТГ – 3 хворих

Підгайцівска ТГ – 8 хворих

Торчинська ТГ – 3 хворих

Цуманська ТГ – 5 хворих

Камінь- Каширська ТГ – 2 хворих

Любешівська ТГ – 7 хворих

Маневицька ТГ – 5 хворих

Прилісненська ТГ – 2 хворих

Велицька ТГ – 1 хворий

Вишнівська ТГ – 1 хворий

Дубечненська ТГ – 1 хворий

Дубівська ТГ – 1 хворий

Ковельська ТГ – 11 хворих

Колодяжненська ТГ – 1 хворий

Сереховичівська ТГ – 1 хворий

Старовижівська ТГ – 4 хворих

За весь час пандемії в області захворіли 105 148 волинян. 101 361 людина одужала від COVID-19. 2 224 жителі області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби епідеміологи підтвердили 101 новий випадок COVID-19, одна людина померла.

За добу 18 січня проти COVID-19 в області провели 1 932 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 331 399 людей, отримали дві дози – 306 718 волинян, отримали додаткову дозу – 258 людей, бустерну дозу – 1 230 людей. Загалом провели 639 554 щеплення.

щеплення. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 331 399 людей, отримали дві дози – 306 718 волинян, отримали додаткову дозу – 258 людей, бустерну дозу – 1 230 людей. Загалом провели 639 554 щеплення. З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.

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