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Пожежа в національному парку на Одещині завдала збитків на півмільйона грн
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Пожежа в національному парку на Одещині завдала збитків на півмільйона грн

Діана Зубар
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Пожежа в національному парку на Одещині завдала збитків на півмільйона грн Олег Ковтун

Пожежа на території Нижньодністровського національного природного парку, яка спалахнула 15 січня, нанесла збитків на 440 000 грн. Про це повідомили в пресслужбі парку.

Під час пожежі, за даними пресслужби, вигоріло приблизно 800 га лісу. Загиблих тварин після гасіння не виявили. Причини займання наразі встановлюють.

У парку стверджують, що займання сухої водно-болотної рослинності у заплавах великих річок відбувається доволі часто.

Що відомо

  • 15 січня в Нижньодністровському національному природному парку спалахнула пожежа. Як повідомив еколог Іван Русєв, було зареєстровано 15 вогнищ загоряння у дельті Дністра в різних її місцях: від заповідної зони нацпарку біля Дністровського лиману, неподалік села Маяки і північ – до плавнів у зоні озера Криве, неподалік села Яски. За попередніми оцінками, вигоріло більше тисячі рослин та насаджень.

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