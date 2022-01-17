Пожежа в національному парку на Одещині завдала збитків на півмільйона грн

Пожежа на території Нижньодністровського національного природного парку, яка спалахнула 15 січня, нанесла збитків на 440 000 грн. Про це повідомили в пресслужбі парку.

Під час пожежі, за даними пресслужби, вигоріло приблизно 800 га лісу. Загиблих тварин після гасіння не виявили. Причини займання наразі встановлюють.

У парку стверджують, що займання сухої водно-болотної рослинності у заплавах великих річок відбувається доволі часто.

Що відомо

15 січня в Нижньодністровському національному природному парку спалахнула пожежа. Як повідомив еколог Іван Русєв, було зареєстровано 15 вогнищ загоряння у дельті Дністра в різних її місцях: від заповідної зони нацпарку біля Дністровського лиману, неподалік села Маяки і північ – до плавнів у зоні озера Криве, неподалік села Яски. За попередніми оцінками, вигоріло більше тисячі рослин та насаджень.

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