За добу на Одещині COVID-19 підтвердили у 534 людей, п'ять померли

За минулу добу 17 січня в Одеській області COVID-19 діагностували 534 людям. 439 хворих одужали, п'ять – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в Івано-Франківській області (1 575), далі йде місто Київ (1 268). На третьому місці за кількістю Львівська область (956).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 245 285 громадянин,

одужали 231 363 людини,

померли 5 663 хворих,

наразі хворіють 8 259 мешканців області.

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