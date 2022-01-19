logo logo
За добу на Одещині COVID-19 підтвердили у 534 людей, п'ять померли
МЕДИЦИНАКОРОНАВІРУСРегіони

За добу на Одещині COVID-19 підтвердили у 534 людей, п'ять померли

Марина Повертайло
·
За добу на Одещині COVID-19 підтвердили у 534 людей, п'ять померли Фото: Pixabay

За минулу добу 17 січня в Одеській області COVID-19 діагностували 534 людям. 439 хворих одужали, п'ять – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в Івано-Франківській області (1 575), далі йде місто Київ (1 268). На третьому місці за кількістю Львівська область (956).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 245 285 громадянин,
  • одужали 231 363 людини,
  • померли 5 663 хворих,
  • наразі хворіють 8 259 мешканців області.

Читайте також

  • За тиждень на Одещині зафіксували 294 порушення карантину
  • На Одещині зробили понад 1,5 млн щеплень проти COVID-19
  • В Одесі виявили перший випадок захворювання штамом коронавірусу "Омікрон": що відомо.

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди