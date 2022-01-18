В Одеській області через негоду знеструмлені 17 населених пунктів

В Одеській області внаслідок негоди та посиленого вітру 18 січня, станом на 12:00, без світла залишаються 17 населених пунктів, із них 3 знеструмлені частково. Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

За даними ДТЕК, найбільше населених пунктів, а саме 7, залишилися без електроенергії в Одеському районі Для ліквідації аварій нібито залучили 42 бригади: 124 працівника та 45 одиниць техніки.

У ДТЕК зазначають, що про всі аварійні випадки в електромережах можна повідомляти:

через чат-боти Viber та Telegram;

через особистий кабінет на сайті ДТЕК Одеські електромережі;

зателефонувавши до кол-центру (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90.

Що відомо

В Адміністрації морських портів України повідомили, що через вітер в портах Чорноморськ, Одеса та Південний обмежили лоцманську проводку. Канал через гирло Бистре закрили.

закрили. В мерії звернулися до місцевих жителів з проханням обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Також одеситів попередили про можливі падіння гілок з дерев та кабелів з ліній електропередач.

За даними Одеської мерії, станом на 11:00 в Одесі впало 15 дерев. 13 з них розпиляли та прибрали співробітники комунальних підприємств. На двох локаціях продовжуються роботи. Також на вулиці Розумовській впав світлофор. Його планують відновити до кінця тижня.

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