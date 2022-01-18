Поривчастий вітер та до 4° морозу. Погода в Україні

В Україні, 18 січня, за прогнозом Укргідрометцентру, будуть сильні пориви вітру 15-20 м/с — оголошено І рівень небезпечності, жовтий. По всій країні, окрім півдня падатиме сніг, температура повітря коливатиметься у межах від 0° до -4.

Сьогодні у більшості областей України переважатиме хмарна та волога погода, прогнозують невеликий сніг.

У північних областях, за прогнозами синоптиків, вдень температура буде -2° до -4°. Очікуються опади у вигляді снігу, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

На заході країни вдень йтиме місцями сніг. На Волині та Рівненщині хмарно з проясненнями. Вдень буде переважно 0° до -2°, а вітер північно-західний, 7-12/с.

У центральних областях вдень, за прогнозами синоптиків, сніг. Вдень температура становитиме 0° ...-3°. Як і по всій країні, очікуються місцями сильні пориви вітру.

У південних областях і у Криму вдень прогнозують хмарну погоду, без істотних опадів. Стовпчик термометра коливатиметься в межах 0°...-1°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У східних областях вдень, за прогнозами синоптиків, йтиме сніг. До обіду температура повітря становитиме переважно -1° до -3° морозу, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Що відомо

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