Колишній заступник голови Чернігівської ОДА Олександр Савченко хоче поновитися на посаді з якої його звільнили після затримання за підозрою у шахрайстві. Позов він подав до Чернігівського окружного адміністративного суду.

Згідно з ухвалою від 20 грудня 2021 року, Савченко просить визнати дії голови Чернігівської ОДА (тоді її очолювала Анна Коваленко, - ред.) протиправними та скасувати їх. Окрім поновлення на посаді, він хоче стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу до моменту фактичного поновлення на роботі.

Сам Олександр Савченко відмовився відповідати на запитання кореспондента Суспільного, лише повідомив, що найближче судове засідання буде проводитись 17 січня 2022 року.

Нагадаємо, 1 червня 2021 року у Чернігові співробітники ДБР затримали заступника голови ОДА Олександра Савченка та Романа Кійовського, який представлявся керівником готелю "Слов’янський". Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах. Наступного дня Анна Коваленко звільнила його з посади свого заступника.

За інформацією ДБР, Кійовський за "винагороду" у 160 тисяч доларів "гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу".

А гроші призначалися заступнику голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні.

Адвокат Кійовського Володимир Лебєдєв ці звинувачення заперечував. 160 тисяч доларів, що фігурують у справі, були передбачені для сплати внесків для участі в аукціоні з продажу готелю "Слов’янський".

Що відомо:

Заступника голови Чернігівської ОДА Олександра Савченка затримали у справі про шахрайство.

У Чернігові 1 червня затримали заступника голови ОДА Олександра Савченка та чоловіка, який представлявся керівником готелю "Слов’янський". Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах.

Голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко звільнила свого заступника Олександра Савченка, якого 1 червня затримали у справі про шахрайство в особливо великих розмірах. Йдеться про суму 160 тисяч доларів.

Справу ексзаступника голови Чернігівської ОДА Олександра Савченка та його спільника, яких звинувачують у шахрайстві, передали до суду.