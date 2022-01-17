Хмельницькі волейболісти перемогли у черговому турі чемпіонату України

У Харкові завершився черговий тур чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Вищої ліги, який тривав з 14 по16 січня. Чоловіча волейбольна команда "Поділля" з Хмельницького на виїзді зіграла дві гри та здобула перемоги.

Про це інформує пресслужба Хмельницької міської ради.

Зазначається, що у першій грі команда "Поділля" перемогла збірну команду України U-18 з рахунком 3:1. Наступна гра із командою "Юракадемія-2" з Харкова також закінчилась перемогою з рахунком 3:1.

Наразі ВК "Поділля" посідає перше місце у турнірній таблиці Української Вищої ліги сезону 2021-2022 року.