За 2021 рік на Чернігівщині серед продуктів найбільше подорожчали олія та цукор — на 42,8% та 32,8% відповідно. Крім того підвищилися тарифи на комунальні послуги. Тут найбільше збільшився тариф на каналізацію — 36,7%. Також подорожчали палива та мастила — майже на 40%.

Такі дані оприлюднило Головне управління статистики в Чернігівській області.

Щодо продуктів, то крім олії та цукру, на 5,8–22,1% зросли ціни на овочі, рибу та продукти з риби, м'ясо та м'ясопродукти, яйця, молоко, сири, масло, кисломолочну продукцію, сметану, макаронні вироби, хліб, рис та продукти переробки зернових. Водночас фрукти стали дешевшими на 11,4%.

Тютюнові вироби подорожчали на 15,8%.

Серед комунальних послуг, тариф на водопостачання підскочив 33,3%, електроенергію – на 26,5%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 22,1%.

Палива та мастила зросли в ціні на 39,5%, проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті – на 21,5%, у залізничному – на 11,5%.

Місцевий телефонний зв'язок та Інтернет стали дорожчими на 29,9%, поштові послуги – на 16,7%.

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції за 2021 рік в Чернігівській області області становив 110,6%, в Україні – 110%.

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