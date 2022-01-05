Мінус майже 160 пологів за рік. У Чернігівському пологовому будинку протягом останніх 10 років фіксують тенденцію до зниження народжуваності. Про це розповів головний лікар закладу Василь Гусак. За минулий рік тут народилося 2635 дітей. Це на 6% менше, ніж позаминулого. Половина породіль – приїжджає із районів. За перші 5 днів у Чернігівському пологовому прийняли 20 пологів, 3 жінки народили двійні.

"Зараз, як правило, більше двох дітей ніхто не народжує. Частіше – одну дитину. Молоді люди не хочуть, не спішать. Зараз середній вік жінки, яка народжує, – 30 років. Вже жінки стають самостійними, коли вже кошти заробляють – тоді і хочуть дітей народжувати. І багато, на жаль, не хочуть. І хочуть одну дитинку, а двоє – це максимум", – говорить Генеральний директор пологового будинку ЧМР Василь Гусак.

ФОТО: Суспільне Чернігів Василь Гусак

На обліку в жіночій консультації також фіксують зменшення кількості жінок, які стоять на обліку вагітності. Вік породіллі збільшився. Частіше жінки планують цей крок, розповідає завідувачка жіночою консультацією пологового будинку ЧМР Олена Трикашна.

"Кар’єрний зріст, фінансове благополуччя, а потім вони вже замислюються над тим, щоб вийти заміж та народжувати дітей. Зараз жінки більш зрілі: 35+, 40+ народжують".

ФОТО: Суспільне Чернігів Олена Трикашна

Олександра Коробко з Чернігова першою в новому році народила хлопчика.

"Цього року я народила перша. 52 сантиметри. Назвали нашого сина Тимуром. Народились в 11:25 – найперші. Перша вагітність, перша дитина".

ФОТО: Суспільне Чернігів Олександра Коробко

55% породіль у пологовому – жительки Чернігова, решта – приїжджає із районів.

Як чернігівки наважувалися на цей важливий крок – у сюжеті:

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