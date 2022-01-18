Понад сто машин та за сотню робітників працювали на автодорогах Черкащини з вечора 17 січня та вночі 18 січня. Вони розчищали від снігу та обробляли сумішшю. Про це Суспільному повідомив речник Служби автомобільних доріг у Черкаській області Юрій Дубрава.

За словами Юрія Дубрави, техніка та робітники забезпечували безперебійний проїзд автодорогами Черкащини.

"105 одиниць техніки та 120 робітників працювали з вечора 17 січня та вночі 18 січня на автодорогах Черкаської області", – поінформував речник.

Служба автомобільних доріг Черкаської області Техніка Служби автодоріг Черкаської області

Працівники Служби автодоріг очищали проїзну частину та узбіччя від снігу. За добу використали понад дві тисячі тонн протиожеледної суміші.

Нині роботи продовжуються, зокрема, розчищають від снігу автопавільйони громадського транспорту і тротуари.

Станом на ранок 18 січня немає обмежень у русі автомобільними дороми державного значення Черкаської області.

За словами Юрія Дубрави, вночі мокрий сніг, місцями з дощем, штормові пориви вітру ускладнювали рух автотранспорту.

Речник просить повідомляти Службу автодоріг області про місця ускладнення проїзду за номерами телефонів диспетчерів.

Нагадаємо, начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань інформував, що на Черкащині прогнозується рвучкий вітер, опади та ожеледиця.

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