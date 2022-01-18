У Карпатах під час сходження на Говерлу 15 січня загинула людина, ще двоє туристів травмувалися. Того дня був штормовий вітер, схил заледенів, люди послизнулися, коли спускалися, і їх понесло з гори. Похід в гори вимагає ретельної підготовки, обережності та обізнаності. Про те, як саме поводитися в горах та максимально убезпечити себе від нещасного випадку, розповів в ефірі Українського радіо перший віцепрезидент Асоціації професійних гірськолижних інструкторів Василь Леськів.

Про погоду в горах

“Є люди, яким не вистачає адреналіну і вони хочуть за будь-яку мету підкорити Говерлу. Якщо ви вийшли з дому чи готелю і бачите вітер або бачите під ногами кригу, то очевидно, що не варто йти в гори за таких погодних умов”, — розповів Василь Леськів.

За його словами, що вище ви піднімаєтеся, то сильнішим буде вітер. Погода в горах чи на морі змінюється кожні пів години, пояснив перший віцепрезидент Асоціації професійних гірськолижних інструкторів.

“Тобто ви можете вийти, коли сонечко, а спускатися за зовсім іншої погоди: з буревієм, дощем чи градом. У горах навіть влітку може бути сильний град і сніг”, — сказав він.

Люди навіть не уявляють, що в горах за одну мить погода міняється на зовсім іншу, додав Леськів. Тому, сказав він, треба запам’ятати, що не слід йти в гори у погану погоду.

“Був випадок, коли підліток загубився в горах, бо хотів трохи подуріти, але ж дорослі люди мають усвідомлювати, на яку небезпеку наражаються”, — розповів перший віцепрезидент Асоціації професійних гірськолижних інструкторів.

Поради для початківців

“Якщо ви дуже хочете все ж таки йти в гори, поговоріть із місцевими мешканцями. Вони точно знають, чи безпечно йти, чи небезпечно”, — сказав Леськів.

Також він радить попередити рятувальників і знайомих, що ви піднімаєтеся в гори.

“Візьміть спеціальне обладнання, що дозволить спуститися з гори навіть на кризі. У погану погоду на взуття одягаються "кішки" проти льоду. Також є обладнання, щоб ноги не провалювалися у сніг”, — пояснив перший віцепрезидент Асоціації професійних гірськолижних інструкторів.

За його словами, професійні альпіністи вираховують погоду, вони розуміють, що вранці було сонечко, а в обід можуть бути хмари, а ввечері взагалі може бути сніг. Тому вони беруть відповідний одяг, рукавиці, шапки, куртки, штани, взуття, "кішки", "лапті", палки, щоб було краще йти.

“Також має бути GPS обов’язково, заряджений мобільний телефон, прокладена карта. Але навіть за такої підготовки трапляються якісь пригоди”, — додав Леськів.

Поради у разі зміни погоди

“Щойно ви бачите, що погода змінюється, одразу телефонуйте рятувальникам і знайомим та уточнюйте, де ви перебуваєте, що плануєте робити, як будете спускатися. Тобто не коли вже щось сталося треба телефонувати, а раніше”, — пояснив Леськів.

За його словами, нічого страшного не станеться, якщо турист зателефонує і скаже, що вже спускається.

“Кожні пів години телефонуйте і повідомляйте, де ви перебуваєте і що бачите. Це потрібно, щоб у разі виникнення нестандартних ситуацій, було простіше вас знайти. Що більше ви розповідаєте, де перебуваєте, то легше вас знайти”, — сказав перший віцепрезидент Асоціації професійних гірськолижних інструкторів.

Якщо вже налетів буревій або вам складно йти, треба знайти безпечне місце від вітру і холоду, пояснив він. За словами Леськіва, трапляється навіть, що туристи зводять будинки зі снігу, бо всередині тепліше, аніж назовні.

Про додаток "Порятунок в горах"

“Створення мобільного застосунку "Порятунок в горах" рятувальниками — це дуже добре. Дай бог, щоб воно працювало і допомагало туристам у непростих ситуаціях”, — прокоментував перший віцепрезидент Асоціації професійних гірськолижних інструкторів Василь Леськів.

Що відомо

У Карпатах під час сходження на Говерлу загинула людина, ще двоє туристів травмувалися.

На Говерлі у Карпатах зійшла лавина: госпіталізували жінку та дитину.

У Карпатах поблизу гори Піп Іван травмувався турист з Польщі.

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