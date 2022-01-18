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Марки Підпільної Пошти передали Конотопському музею
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Марки Підпільної Пошти передали Конотопському музею

Юлія Марковська
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Марки Підпільної Пошти передали Конотопському музею Фото Конотопскьго краєнавчого музею

Колекція конотопського музею поповнилася унікальними марками Підпільної Пошти України. Їх подарував міському краєнавчому музею тернопільчанин Василь Штокало. Приурочив це до 133 річниці з дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Це 693 марки Підпільної Пошти України серії «Виговський під Конотопом. 1659» (за малюнком Леоніда Перфецького). Їхні номінали - 10, 20, 30, 40 та 45 шагів. Перш ніж потрапити до України, поштові марки були у власності колишніх учасників УПА,  що мешкали у США.

Також, крім марок, передана повстанська листівка Головного командування УПА. Її знайшли у 1993 році в місцевості села Ярчівці, Тернопільської області. До 2002 року вона знаходилася на зберіганні у музеєзнавця Ігоря Герети.

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