Марки Підпільної Пошти передали Конотопському музею

Колекція конотопського музею поповнилася унікальними марками Підпільної Пошти України. Їх подарував міському краєнавчому музею тернопільчанин Василь Штокало. Приурочив це до 133 річниці з дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Це 693 марки Підпільної Пошти України серії «Виговський під Конотопом. 1659» (за малюнком Леоніда Перфецького). Їхні номінали - 10, 20, 30, 40 та 45 шагів. Перш ніж потрапити до України, поштові марки були у власності колишніх учасників УПА, що мешкали у США.

Також, крім марок, передана повстанська листівка Головного командування УПА. Її знайшли у 1993 році в місцевості села Ярчівці, Тернопільської області. До 2002 року вона знаходилася на зберіганні у музеєзнавця Ігоря Герети.

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