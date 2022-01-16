"Музейний мільйон": у Рівному відкрили нумізматичну виставку

В обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку "Музейний мільйон". На ній можна побачити банкноту номіналом у 20 мільярдів, бофони УПА, монети зі сталі, бронзи та цинку. Загалом в експозиції представлено монети та банкноти близько 70 країн світу.

В експозиції "Музейний мільйон" представлені гроші, які були в обігу у XX та початку XXI століть. На ній можна побачити монети та банкноти з п'яти континентів. Кожен експонат розповідає свою історію. Наприклад, як угорська банкнота номіналом у 10 мільйонів.

"Абсолютний рекорд інфляції у Європі належить Угорщині у післявоєнний період у 40-50 роки. Країна зазнала шалених потрясінь. Гроші не встигали друкувати, так швидко вони знецінювалися", – розповів науковий співробітник обласного краєзнавчого музею Віталій Лисачек.

Фото: Суспільне Рівне Гроші ОУН, представлені на нумізматичній виставці

Є на виставці й гроші, які розповідають про історію України. Це, зокрема, купоно-карбованці та бофони – банкноти з національною символікою та символікою ОУН та УПА.

"Це гроші на бойовий фонд. Звідси й пішла назва. Вони були не тільки платіжним засобом, а й засобом агітації, засобом донесення до населення цілей, ідеології повстанців, за що власне боролися", – пояснив Віталій Лисачек.

Фото: Суспільне Рівне Експонати нумізматичної виставки

До фондів музею монети та банкноти потрапляють різними шляхами. Часто їх дарують колекціонери або ж просто відвідувачі, розповідає ініціаторка експозиції та зберігачка відділу фондів краєзнавчого музею Ірина Одолінська.

"Була така історія: монети Греції, майже всі, які є на грецькому планшеті, приніс громадянин Греції Дімітрій Пападакіс. Він живе в Афінах, відвідував наш музей і передав 50 монет грецьких", – розповіла пані Одолінська.

Рівненського нумізмата з сорокарічним досвідом колекціонування монет Сергія Капшука виставка "Музейний мільйон" зацікавила. Зауважив лише, що можна було б зробити її цікавішою вказавши купівельну спроможність цих грошей на момент обігу.

"Що можна було купити, яка була зарплата, купівельна спроможність цих грошей – це було б для людей набагато цікавіше. Взагалі боністика – це наука про купюри, яка вивчає паперовий грошовий обіг. Вона цікава тим, що кожна купюра несе в собі відбиток національних ідей, національної гордості, різноманітних принципів, які можна побачити в кожній державі", – пояснив нумізмат.

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