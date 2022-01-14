У лебединському музеї відкрилася виставка Сергія Гуцана "Нові-старі скіфи"

Лебединський міський художній музей імені Б.К. Руднєва презентував виставку «Нові-Старі скіфи» із колекції сумського музею «Причал Одіссея». Засновник виставки фотохудожник і краєзнавець Сергій Гуцан.

До експозиції виставки увійшли фотороботи та предмети матеріальної культури скіфської доби. Вони ілюструють історію скіфів, які мешкали в наших степах від середини VII до початку III століття до н.е. Зокрема, фрагменти кінського спорядження, ритуальні предмети та зброя.

Скіфи — кочовий народ, який існував у I тис. до н. е. — на поч. I тис. до н. е. Скіфи прийшли на територію України приблизно у VII ст. до н.е. Цей народ мав іранське походження. Шлях скіфів до українських степів проліг через Передню Азію та Кавказ. Скіфи були кочівниками, тож не лишили по собі залишків міст або фортець. Але і досі ми можемо бачити по степах нагадування про їхню присутність у наших краях – скіфські кургани.

Відвідати виставку «Нові-старі скіфи» із колекції сумського музею «Причал Одіссея» у Лебедині, можна з 14 січня до 12 лютого.

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