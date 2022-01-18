Близько 50-ти класів та три львівські школи навчаються дистанційно

На дистанційному навчанні зараз перебуває близько 50-ти класів – це півтори тисячі дітей. Також у Львові є три школи, які вже повністю перейшли на дистанційне навчання. Про це Суспільному повідомила начальниця міського управління освіти Леся Васюта.

За словами Лесі Васюти, за добу кількість учнів хворих на COVID-19 збільшилася на 47 дітей. Станом на 18 січня 136 учнів львівських шкіл хворі на коронавірус.

"Станом на сьогодні (18 січня, – ред.) надзвичайно стрімко збільшилась динаміка щодо захворюваності. Якщо ми візьмемо до уваги, за вихідні дні субота-неділя від 14-го до 17-го січня, то в нас додатково захворіли 58 дітей. Тобто 89 учнів мали підтверджений діагноз COVID-19 і додатково захворів 31 працівник. То в нас хворих на COVID-19 було зареєстровано 63 працівники закладів освіти", – каже начальниця міського управління освіти.

Педагогічна рада кожного навчального закладу самостійно приймає рішення чи переходити школі повністю на дистанційне навчання.

Що відомо

На ранок 18 січня на Львівщині зареєстрували 870 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 287 людей одужали, 6 – померли.

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

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