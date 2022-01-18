Близько 50-ти класів та три львівські школи навчаються дистанційно

На дистанційному навчанні зараз перебуває близько 50-ти класів – це півтори тисячі дітей. Також у Львові є три школи, які вже повністю перейшли на дистанційне навчання. Про це Суспільному повідомила начальниця міського управління освіти Леся Васюта.
За словами Лесі Васюти, за добу кількість учнів хворих на COVID-19 збільшилася на 47 дітей. Станом на 18 січня 136 учнів львівських шкіл хворі на коронавірус.
"Станом на сьогодні (18 січня, – ред.) надзвичайно стрімко збільшилась динаміка щодо захворюваності. Якщо ми візьмемо до уваги, за вихідні дні субота-неділя від 14-го до 17-го січня, то в нас додатково захворіли 58 дітей. Тобто 89 учнів мали підтверджений діагноз COVID-19 і додатково захворів 31 працівник. То в нас хворих на COVID-19 було зареєстровано 63 працівники закладів освіти", – каже начальниця міського управління освіти.
Педагогічна рада кожного навчального закладу самостійно приймає рішення чи переходити школі повністю на дистанційне навчання.
Що відомо
- На ранок 18 січня на Львівщині зареєстрували 870 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 287 людей одужали, 6 – померли.
- Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.
- У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.
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