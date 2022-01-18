Рівненський "Верес" оголосив про трьох нових гравців команди. Інформацію про це 18 січня оприлюднила пресслужба футбольного клубу. Окрім новачків з Вірменії та Естонії, у команду повертається відеоблогер Дмитро Поворознюк.
За "Верес" гратиме гравець збірної Вірменії, який виступав за команду "Арарат" – 24-річний Жирайр Маргарян. Лівий захисник підписав трирічний контракт.
Інший новачок – гравець збірної Естонії, центральний півзахисник Владислав Крейда, йому 22 роки. Він виступав за команду "Флора". Владислав упродовж року гратиме на правах оренди.
Окрім того, "Верес" оголосив про повернення в команду 34-річного відеоблогера Дмитра Поворознюка. Той кілька тижнів тому оголосив, що, перебуваючи у "Вересі", зніматиме третій сезон серіалу "Футболіст".
Група потенційних новачків приєднається до команди на зборі у Туреччині.
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