Рівненський "Верес" оголосив про трьох нових гравців команди. Інформацію про це 18 січня оприлюднила пресслужба футбольного клубу. Окрім новачків з Вірменії та Естонії, у команду повертається відеоблогер Дмитро Поворознюк.

За "Верес" гратиме гравець збірної Вірменії, який виступав за команду "Арарат" – 24-річний Жирайр Маргарян. Лівий захисник підписав трирічний контракт.

Фото ФК "Верес"

Інший новачок – гравець збірної Естонії, центральний півзахисник Владислав Крейда, йому 22 роки. Він виступав за команду "Флора". Владислав упродовж року гратиме на правах оренди.

Фото ФК "Верес"

Окрім того, "Верес" оголосив про повернення в команду 34-річного відеоблогера Дмитра Поворознюка. Той кілька тижнів тому оголосив, що, перебуваючи у "Вересі", зніматиме третій сезон серіалу "Футболіст".

Фото ФК "Верес"

Група потенційних новачків приєднається до команди на зборі у Туреччині.

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