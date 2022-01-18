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Рівненський "Верес" підписав трьох новачків. У клуб повернувся блогер Поворознюк
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Рівненський "Верес" підписав трьох новачків. У клуб повернувся блогер Поворознюк

Офiцiйно
Ольга Татаренко
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Рівненський "Верес" підписав трьох новачків. У клуб повернувся блогер Поворознюк Facebook Вереса

Рівненський "Верес" оголосив про трьох нових гравців команди. Інформацію про це 18 січня оприлюднила пресслужба футбольного клубу. Окрім новачків з Вірменії та Естонії, у команду повертається відеоблогер Дмитро Поворознюк.

За "Верес" гратиме гравець збірної Вірменії, який виступав за команду "Арарат" – 24-річний Жирайр Маргарян. Лівий захисник підписав трирічний контракт.

верес новачкиФото ФК "Верес"

Інший новачок – гравець збірної Естонії, центральний півзахисник Владислав Крейда, йому 22 роки. Він виступав за команду "Флора". Владислав упродовж року гратиме на правах оренди.

Рівненський "Верес" підписав трьох новачків. У клуб повернувся блогер ПоворознюкФото ФК "Верес"

Окрім того, "Верес" оголосив про повернення в команду 34-річного відеоблогера Дмитра Поворознюка. Той кілька тижнів тому оголосив, що, перебуваючи у "Вересі", зніматиме третій сезон серіалу "Футболіст".

верес новачкиФото ФК "Верес"

Група потенційних новачків приєднається до команди на зборі у Туреччині.

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