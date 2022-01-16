Футболісти рівненського "Вереса" відновили тренувальний процес після чотиритижневої відпустки. Команда почала підготовку до другої частини чемпіонату Української Прем'єр-ліги. 18-го січня команда вирушить до Туреччини, де проведе два чотирнадцятиденні збори.

В етері “Сьогодні.Головне” на Суспільному головний тренер Юрій Вірт розповів про зміни в команді, новачків з-за кордону, доходи у гравців та над якими слабкими місцями мають попрацювати.

Верес – дев’ятий

Після першої частини сезону УПЛ “Верес”, який виборов підвищення у класі минулої весни, перебуває на дев’ятій сходинці турнірної таблиці.

“Є такий результат – значить він справедливий. Думаю, ми займаємо своє місце, показали хороший результат для дебютанта. 23 очка – це хороший результат, я вважаю. Але заспокоюватись нема чого – багато роботи і треба підійматись вгору", – розповів Юрій Вірт.

Про невдалі ігри

“Зразу згадується остання гра проти львівського “Руху”, де команда пропустила на 82-й хвилині. Десь ми недопрацювали, прикрий епізод з пенальті. Ми могли дотерпіти і вирвати важливу для нас перемогу. А так були ігри, де ми могли не програвати. Були ігри, де ми не показували гру, де ми перемагали, зокрема, перша гра проти “Минаю”, – каже Вірт.

У ворота “Вереса” били 7 пенальті

У першій частині чемпіонату у ворота рівнян пробивали сім пенальті, у той час “Верес” заробив удари з 11-метрової позначки всього два рази.

“Були і спірні епізоди. Але так, більше питань до наших футболістів, бо були фоли такі... згадується і останні матч з “Рухом”. Але слава Богу, що є Богдан Когут у воротах, який рятував команду. Але дійсно хочеться креативних дій в атаці, щоб футболісти не боялись, брали на себе ініціативу і заробляли пенальті й штрафні. В нас це кульгає і на зборах будемо працювати над завершенням наших атак. Треба бути хитрішим на полі і агресивніше грати в атаці”, – розповів тренер.

Водночас Вірт зазначив, що “Вересу” бракує “креативних футболістів”.

“Думаю, якщо ми дуже добре попрацюємо на зборах, тоді вже чемпіонат покаже, наскільки ми плідно попрацювали. Хоча десь і реалізація кульгає, десь не вистачає майстерності й фарту. Але все одно нам треба попрацювати над атакувальними діями”, – сказав наставник команди.

Про втрати в команді

Взимку команда вже втратила чотирьох футболістів, по одному у кожній лініях: голкіпера Максима Бабійчука, захисника Дмитра Нємчанінова, півзахисника Віталія Тимофієнка і нападника Роберта Гегедоша. Суспільне запитало, чи можливі ще втрати.

“До літа, думаю, ні з одним із футболістів не буде розірвано контракт. Але можуть нас покинути футболісти, які підуть в оренду. Це буде залежати від проведених зборів у Туреччині”, – відповів тренер.

Про новачків

Маючи втрати, “Верес” також проводив перемовини щодо поповнення у команді, зокрема, іноземцями. ”Вірменський футболіст (Жерар Маргарян,-ред.) уже тренується з нами, а футболіст із Естонії прилетить через кілька днів, пройде медогляд. Якщо все буде добре – вони підпишуть контракт із “Вересом”. В Україні зараз дуже важко знайти футболістів, тут ринок не дуже великий. Ми багато переглядали гравців і зупинились на вірменинові. Я вірю в нього, але все буде залежати від нього”, – пояснив Вірт.

Обидва згадані футболісти грають за свої національні збірні. За двох іноземних гравців клубу доведеться заплатити для заявки в УПЛ загалом 300 тисяч гривень.

Також головний тренер уточнив, що переговори й щодо інших гравців тривають. Деяких команда не змогла собі дозволити фінансово, а щодо деяких іще мають надію. Також на збори має прибути футболіст із Англії, вихованець школи “Ліверпуля”.

“Це опорний півзахисник, молодий гравець, він грав у третій лізі Англії. Будемо більше знайомитись під час тренувального збору”, – зазначив Юрій Вірт.

Повернення з оренди

“Верес” достроково повернув із оренди з Ужгорода трьох своїх гравців: голкіпера Вадима Ющишина, а також Олександра Савошка та Миколу Гайдучика.

“Дійсно, вони троє летять на збори. У кінці зборів ми приймемо рішення, чи зможуть вони конкурувати з нашими гравцями, чи знов підуть в оренду, аби приїхати футболістами, готовими грати в УПЛ. Ми даємо їм шанс”, – розповів наставник червоно-чорних.

Про зарплати

Зі слів тренера, середня зарплатня футболіста у “Вересі” коливається на рівні 50-60 тисяч гривень. Що ж до іноземців, із якими не змогли домовитись, то їхні побажання були на рівні 200-250 тисяч.

З ким гратимуть у Туреччині

Під час зимових зборів футболісти "Вереса" запланували зіграти декілька контрольних матчів.

24 січня – проти чеського "Градець Кралове"

29 січня – проти чеської "Карвіни"

2 лютого – проти сербського "Спартака"

7 лютого – проти болгарського "Левські"

10 лютого – проти ФК “Широкі Брієг” з Боснії і Герцоговини (раніше планувався спаринг із “Вележем”)

Також команда разом з житомирським “Поліссям”, харківським “Металістом” і одеським “Чорноморцем” візьме участь у Зимовому Кубку, який пройде у Туреччині з 3 по 12 лютого. А 13 лютого контрольну гру гратимуть проти команди з першої ліги Норвегії.

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