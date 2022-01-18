У ФК “Верес” голкіпер Богдан Когут буде виконувати функції мовного омбудсмена. Про це йдеться в інформації на офіційному сайті клубу 18 січня.

Президент “Вереса” Іван Надєїн на загальнокомандних зборах вчергове наголосив, що усі публічні коментарі та інтерв‘ю представники клубу повинні давати лише українською мовою.

“Головне завдання Богдана - підказувати і допомагати іншим гравцям. Це нормально сприйняли усі в команді. Вважаю, що людям має бути соромно, якщо вони не можуть спілкуватися українською мовою. Богдан Когут має авторитет в команді. Він україномовний. Тому допомагатиме іншим, позитивно впливатиме на інших футболістів”, – зазначив Надєїн.

Місяць тому комітет Української асоціації футболу прийняв рішення оштрафувати “Верес” на 10 тисяч гривень після того, як по завершенню матчу “Верес” - “Динамо” зафіксували порушення регламенту у наданні флешінтерв'ю, а саме використання російської мови.

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