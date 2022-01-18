У Львові 12-річному хлопчику здійснили пересадку нерва

Львівські хірурги прооперували хлопчика, який унаслідок перелому частково втратив чутливість руки. Йому здійснили пересадку нерва з іншої ділянки кисті. Про це повідомили на Facebook-сторінці Першого територіального медичного об'єднання Львова.

12-річний Юрко з Суховолі, що на Львівщині, ще влітку, граючись з братом, намагався зробити сальто. Втім, невдало. Хлопчик впав на руку. Лікарі діагностували у нього перелом променевої та ліктьової кісток зі зміщенням.

"Все сталося 19 серпня. Лікарі відразу сказали — два переломи. Було тривале лікування, дві операції — спочатку встановили штирі, потім витягнули. Рука зажила, ніби все добре. Але я відразу зрозуміла, що з пальцями щось не те. Ми їздили, робили УЗД, нам казали, що через 12 місяців усе має відновитися, але змін не було", — каже мама пацієнта Юлія.

Незважаючи на лікування, рука так і не відновила чутливості повністю. Два пальці затерпали, з них один був холодний. Хлопчик не міг зігнути кінцівку чи взяти до руки олівець.

Через 5 місяців мама з дитиною звернулися до хірургів Лікарні швидкої медичної допомоги. Вони встановили — у хлопця був пошкоджений ліктьовий нерв. Як повідомили у лікарні, саме він відповідає за рухи та відчуття температури, болю і тиску. При падінні нерв зачепили гострі краї кісточки у середній третині передпліччя, глибоко між м’язами. Тож хлопчика направили на операцію.

"Під час втручання лікарі виявили: краї нерву настільки пошкоджені, що відстань між ними не дозволяє його сполучити. Єдиний, хоча й дещо ризикований, вихід: аутотрансплантація – пересадка нерва із іншої ділянки кисті. Це складна мікрохірургічна операція. Частинку нерва хірурги взяли тильної поверхні кисті. Втручання виконали із застосуванням високоточного мікроскопу", — повідомили в лікарні.

Операція минула успішно. На четверту добу після операції Юрко почав відчувати нервові імпульси в кінчиках пальців, які раніше були нечутливими. Попереду, за словами лікарів, у хлопчика буде тривалий реабілітаційний період, проте є висока ймовірність, що рука згодом повністю відновиться.

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