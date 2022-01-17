У Львові прооперували чоловіка, який не міг розігнути ніг

Львівські хірурги прооперували 57-річного чоловіка, який через хворобу не міг розігнути ніг. Тепер пацієнт вчиться знову ходити. Про це повідомили на Facebook-сторінці Першого територіального медичного об'єднання міста Львова.

Як повідомив брат пацієнта Василь, кілька років чоловік був вимушений жити на горищі. Воно було холодним та невисоким, тому під час ходьби йому доводилось підгинати ноги. Через рік чоловіку стало дедалі важче розрівняти ноги, а згодом він міг пересуватися виключно навприсядки.

"Він ходів навприсядки, в зігнутому стані. Він сам себе не обслуговував. Міг на 90 градусів розігнути ноги, а більше ні. Прямі ноги в нього вже не були. М'язи атрофувалися і стали тоненькі", — каже брат пацієнта.

Лікарі встановили, що в чоловіка утворилися контрактури обох кульшових суглобів, м'язів та сухожиль. Тому пацієнта необхідно було прооперувати, каже головний лікар 8-ї лікарні Першого ТМО Львова Василь Трунквальтер:

"Особливість операції полягає в тому, що ми працювали не на м'язах і не на сухожиллях, які були скорочені, а ми працювали на кістках. Ми перерізали стегнову кістку в двох місцях, вивели її в нормальне положення для здорової людини і зафіксували в тому положенні імплантами. Завдяки цій операції він зможе повноцінно жити і обслуговувати себе".

1 ТМО Львова Пацієнт після операції

Першу операцію на правій нозі чоловікові виконали ще до карантину, другу — на лівій —місяць тому. Операції минули успішно. Зараз чоловік може випрямляти ноги та робить перші кроки. За словами лікарів, після реабілітації він знову зможе нормально ходити.

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