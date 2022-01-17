Коли у Черкасах приберуть ялинку та новорічні прикраси

У Черкасах після 19 січня комунальники почнуть прибирати новорічні прикраси та головну ялинку міста. Про це розповів Суспільному заступник директора департаменту-начальник управління житлово-комунального господарства Андрій Наумчук.

З 19 січня комунальні служби почнуть розбирати головну ялинку та знімати святкову ілюмінацію з декораціями, розповів Андрій Наумчук.

У Черкасах ялинку почали встановлювати 12 грудня 2021 року на Соборній площі. Висота її становить 19 метрів. За словами Андрія Наумчука, вартість робіт становить близько 1 мільйона 300 тисяч гривень – за встановлення ялинки та інсталяцій поруч із нею.

Суспільне Черкаси

Також, за його словами, три мільйони 950 тисяч гривень з міського бюджету витратили на ельфів, янголів, оленів, фонтан та "зоряне небо".

Суспільне Черкаси

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також