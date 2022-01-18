У Львові скасували загальноміське освячення води. В чому причина

У Львові скасували загальноміське освячення води, яке мало відбутися на Водохреще, 19 січня. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. Таке рішення ухвалили через ріст захворюваності на COVID-19.

На площі Ринок встановлять 1500-літровий резервуар для води. І 19 січня вранці священнослужителі проведуть чин освячення. А вже із 11:00 містяни зможуть набрати освячену воду. Проте офіційних заходів там не буде, щоб уникнути великого скупчення людей.

"Ми розуміємо, що все ж таки, свято Богоявлення відбудеться, Богослужіння звершуватимуть у храмах. Розумію, що буде потреба у багатьох з нас набрати освяченої йорданської води. Думаю, що це можна буде зробити – храми є відкриті протягом цілого дня. Також буде освячено воду біля нашої міської ради", – каже отець Павло Дроздяк.

Як розповів заступник директора "Львівводоканалу" Юрій Свізінський, резервуар буде встановлено ввечері 18 січня, а вранці, 19 січня, його наповнять водою. Цьогоріч Чин водосвяття очолить єпископ Української єпархії Вірменської апостольської Церкви Маркос Оганесян.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону