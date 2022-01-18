На Закарпатті судитимуть двох жінок за використання підробних COVID-сертифікатів

Двох жительок Тячівського району судитимуть за використання підроблених COVID-сертифікатів. Обвинувальні акти стосовно жінок прокуратура скерувала до Тячівського районного суду, — розповіла Суспільному 18 січня речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

За її словами, одна з жінок є викладачкою освітнього закладу у Тячеві, інша — працювала у піцерії. Підроблені сертифікати у них виявили поліцейські під час перевірок дотримання карантину у грудні 2021 року.

"Одна з закарпаток розповіла, що оплата за такий сертифікат становила 1000 грн. Він був підписаний псевдолікарем одного з медзакладів Ужгорода. Виявилося, що така особа там не працює і не працювала раніше", — розповіла речниця.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до виготовлення сертифікатів. Жінкам, у випадку доведення вини, не тільки за використання підроблених документів, а й за пособництво в їх виготовленні, загрожує до 2 років обмеження волі.

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