25 кримінальних проваджень відкрили поліцейські на Закарпатті через підроблені COVID-документи упродовж 14 днів 2022 року. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції у Закарпатській області. 90% проваджень стосуються використання підроблених документів.

Упродовж перших двох тижнів 2022 року, з 1 по 14 січня, на Закарпатті виявили 25 випадків використання та виготовлення підроблених COVID-документів. Використання громадянами фальшивих довідок про вакцинацію правоохоронці виявляють під час рейдів, які здійснюють перевірку людей на самоізоляції та в людних місцях.

"Поліцейські перевіряють у людей, які працюють у сфері обслуговування, наявність сертифікатів про вакцинацію або ж довідок про їх результати плр-тестування. У результаті таких перевірок поліцейські фіксують факти використання фальсифікованої COVID-документації. 11 громадян вже отримали підозру, 5 справ — скерували до суду", — йдеться у повідомленні поліції області.

У відомстві зазначили, що за підроблення документів громадянам може загрожувати від 17 тис. грн штрафу, або від 6-місячного арешту, до п'яти років позбавлення волі, якщо підроблення документів здійснювали повторно, або за попередньою змовою групою осіб (ст. 358 ККУ). За використання підробленого COVID-сертифікату загрожує до 850 грн штрафу або арешт на строк до шести місяців (ч.4 ст.358 ККУ).

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