Недостатня кількість вогнегасників, несправні пожежна сигналізація і водопостачання — такими є основні порушення правил протипожежної безпеки, які рятувальники виявили під час перевірок у медзакладах Івано-Франківщини. Про це на нараді в облдержадміністрації розповів начальник Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Чернецький.

З його слів, основні порушення протипожежної безпеки, які рятувальники фіксують під час перевірок закладів охорони здоров'я, залишаються однаковими з року в рік.

"Це — відсутність або несправність автоматичної пожежної сигналізації та незабезпечення лікарень достатньою, згідно з вимогами, кількістю первинних засобів пожежогасіння, відсутність або несправність зовнішнього та внутрішнього водопостачання, порушення експлуатації електрообладнання, відсутність блискавкозахисту, невідповідність вимогам шляхів евакуації. Всі ці недоліки ми зафіксували в актах і приписах і вручили керівникам закладів охорони здоров'я", — розповів начальник Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Загалом в Івано-Франківській області є 26 лікарень, які перепрофілювали для хворих на COVID-19. У 2021 році у трьох з них — Долинській, Лисецькій і Косівській лікарнях виникли пожежі.

Зі слів Володимира Чернецького, 15 квітня рятувальники гасили пожежу у Долинській лікарні, з якої евакуювали 38 людей. 15 травня сталася пожежа у Лисецькій ЦРЛ.

Пожежа лікарні на Франківщині: чому сталося загоряння?

"Якщо у цих двох лікарнях не було постраждалих, то під час пожежі в Косівській лікарні 28 грудня 2021 року сталося найгірше – загинули люди. Надзвичайники врятували трьох людей і не допустили поширення пожежі на значну площу. Проте, вважаю, що персонал лікарень, і не тільки Косівської, але й інших, не знає і не дотримується елементарних правил пожежної безпеки, зокрема, як діяти в умовах загоряння, правил користування первинними засобами пожежогасіння, а також правил поводження у приміщеннях із підведеним киснем", — говорить рятувальник.

Володимир Чернецький розповів, що, на його думку, з боку керівників медзакладів Франківщини немає дієвого контролю за станом протипожежної безпеки, а також контролю за тим, як працівники лікарень проходять інструктажі, навчання та практичні тренування з питань протипожежної безпеки.

"Хочу наголосити на дотриманні правил безпеки у приміщеннях, де використовують кисень. Також — на дотриманні правил протипожежної безпеки при експлуатації електрообладнання, забороні використання побутових електронагрівальних приладів, тимчасових ліній електромережі, забороні прокладання електропроводів безпосередньо на горючій основі та використання саморобних подовжувачів, світильників зі знятими ковпаками, куріння, забороні проведення зварювальних і вогневих робіт без відповідного дозволу, забороні використання відкритого вогню. Особливу увагу слід звернути на шляхи евакуації та евакуаційні виходи. Це — заходи, які не потребують матеріальних вкладень, а їхнє дотримання може і завжди рятує життя людей", — каже Володимир Чернецький.

З його слів, впродовж 2021 року прикарпатські рятувальники провели 89 протипожежних інструктажів у медзакладах області, на яких були присутні понад 5 тис. людей.

У підсумку начальник Держслужби з надзвичайних ситуацій в області рекомендував департаменту охорони здоров'я та керівникам громад створити регіональну й місцеву цільову програму із забезпечення протипожежного захисту лікарень, а також розглянути можливість додаткового виділення грошей на виконання протипожежних заходів.

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