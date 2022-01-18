Сили територіальної оборони розгортатимуться в три етапи — міністр оборони

Система територіальної оборони буде налічувати 10 тисяч людей у мирний період і понад 130 тисяч — в особливий. Крім того, вона передбачає три етапи розгортання, заявив міністр оборони Олексій Резніков під час наради щодо тероборони 18 січня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Перший етап розгортання передбачає, що сили територіальної оборони розгортаються відповідно до штату мирного часу. Цей етап, за словами Резнікова, вже відбувається. У цей час у кожному батальйоні формується кістяк із військовослужбовців ЗСУ.

"Їхнім завданням є командування, навчання та злагодження цивільних, які укладуть контракт про службу в резерві тероборони і захищатимуть територію, де проживають. За рахунок цих резервістів кожен батальйон нараховуватиме до 600 людей", — пояснює міністр оборони.

Другим етапом розгортання системи територіальної оборони є формування резерву згідно зі штатами особливого періоду. На цьому етапі резервісти укладатимуть контракт і отримуватимуть зброю — вона застосовуватиметься під час навчань або в разі надзвичайних ситуацій.

"Після формування штату мирного часу та резерву для особливого періоду на третьому етапі розгортання буде розглядатися питання про необхідність створення у невеликих населених пунктах добровольчих формувань територіальних громад", — зазначив Резніков.

Рішення про створення добровольчих формувань територіальних громад ухвалює Головнокомандувач Збройних Сил за поданням Головнокомандувача Сил територіальної оборони. Учасники таких формувань зможуть із власною зброєю долучатися до патрулюванні охорони об’єктів.

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Що відомо

29 липня 2021 року президент Володимир Зеленський під час заходів до Дня Сил спецоперацій на Житомирщині підписав закон "Про основи національного спротиву", який передбачає створення сил територіальної оборони.

Закон спрямований на розвиток територіальної оборони та руху опору, впровадження системи підготовки населення до національного спротиву. Також документ дає змогу у разі потреби залучити все населення до захисту країни та згуртувати населення.

1 січня 2022 року Зеленський призначив Головнокомандувачем Сил територіальної оборони бойового генерала Юрія Галушкіна.

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