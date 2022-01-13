Тернопільська лікарня не обігрівається через прорив системи опалення

Тепломережу поблизу житлового будинку на проспекті Злуки, 9, яку прорвало сьогодні зранку, відремонтували. Про це повідомила речниця "Тернопільміськтеплокомуненерго" Ольга Псуй.

Нагадаємо, через прорив труби не було тепла в 7-ми будинках на проспекті Злуки, в двох на вулиці Текстильній і трьох на Фабричній.

Систему опалення в колекторі Університетської лікарні в Тернополі ще ремонтують, каже Ольга Псуй. Через ремонт призупинили теплопостачання до медзакладу, а також до декількох будинків. Зокрема, тепла немає в першому будинку на вулиці Рудницького, 25-ому на вулиці Коцюбинського, в 9 та 17 на проспекті Бандери, 31 на вулиці Самчука та 6 на Клінічній. Немає тепла й у міській дитячій лікарні. Ремонт планують завершити до 16 години, каже речниця.

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