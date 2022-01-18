Українська експедиція підкорила найвищу гору Антарктиди — пік Вінсон, висота якого складає 4892 м.

У складі української експедиції було п'ятеро харків'ян, розказав Суспільному керівник групи Валентин Сипавін. Експедиція тривала близько тижня, альпіністи піднялися на вершину 14 січня.

Фото надане Валентином Сипавіним

За його словами, за весь час на Вінсон підіймалися менш як 10 альпіністів з України, тепер кількість українців, які підкорили найвищу гору Антарктиди, складає близько двох десятків.

"Гори кличуть альпіністів, у тому числі й такі віддалені, як в Антарктиді. Вперше вдалося зібрати експедицію, в якій взяли участь 10 людей, у тому числі й дві дівчини з Дніпра, це Марина Філатова та Ірина Караган, чоловіки — з Харкова, Києва, Львова та Луганщини. Кожен готувався самостійно", — розказав Сипавін.

Учасники експедиції — досвідчені альпіністи, серед них були й ті, хто ходили на Еверест, розповів керівник групи.

"Зараз серед альпіністів-любителів є популярною програма "Сім вершин": суть у тому, щоб піднятися на найвищі точки усіх семи континентів. В Україні таку програму виконали лише три людини", — каже Валентин Сипавін.

Фото надане Валентином Сипавіним

Через карантинні правила потрапити в Антарктиду складно, сказав Валентин Сипавін. Так, документи про щеплення альпіністам треба було подати за 45 діб до прильоту до Чилі, а також кілька разів робити тести.

"Ми прилетіли в Антарктиду з Чилі, літак доставив нас углиб материка, сіли на лід. Політ тривав близько п'яти годин. На цьому льодовику є базовий табір, яким користуються усі, хто хоче піднятися на Вінсон. Зараз у південній півкулі літо, в Антарктиді зараз полярний день, ночі не буває", — говорить альпініст.

"Зазвичай на сходження — 12 днів, бувало таке, що через погоду експедиції залишалися в Антарктиді на місяць. Ми піднялися швидше, бо знали прогноз. У день, коли ми піднялися, сходило близько 45 людей, але через сильний вітер усі, окрім нас, розвернулися. Ми зайшли на гору двома зв'язками по п'ятеро людей. У декого було обмороження", — розповів Сипавін.

"Антарктида — холодний материк: спимо на льоду, йдемо — по льоду. Усе екіпірування таке, як потрібне на Еверест. Було навіть холодніше, ніж на Евересті", — каже харків'янин.

З Антарктиди група полетіла швидше, ніж планувалося — у таборі в декого з альпіністів виявили коронавірус, тому людей евакуювали на материк.

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