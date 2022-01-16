На Золотоніщині нетверезий чоловік вдарив свого товариша ножем у живіт через сварку. Слідчі розслідують кримінальне провадження, повідомила Суспільному речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

Як повідомила Зоя Вовк, подія сталась 14 січня у селі Олімпіадівка, що на Золотоніщині.

"Поліцейські з'ясували, що 38-річного чоловіка товариш вдарив ножем у живіт під час конфлікту. До цього чоловіки разом вживали алкоголь", — пояснила речниця.

У коментарі Суспільному речниця центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірини Назарок розповіла, що "швидку" викликали о 16:33 годині:

"Медики надали допомогу пацієнту, у якого було ножове поранення в живіт. Його доправили до Драбівської центральної районної лікарні".

Зоя Вовк зазначила, що чоловіка, який вдарив ножем, затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Йому оголосили підозру, наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу.

Чоловік може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років, додала Зоя Вовк.

Фото Нацполіції області

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