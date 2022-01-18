За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 2 306 осіб

2 306 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 2 306 осіб, другою дозою – 1160, бустерною – 318 людей. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 704 644 особи.

80 921 людину вакцинували проти COVID-19 в Україні за добу 17 січня 2022 року. Одну дозу отримали 29 847 осіб, другу дозу – 36 223, додаткову дозу отримали 456 людей, бустерну дозу – 14 395. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 022 924 людини, з них отримали першу дозу – 15 022 922 особи, отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073, бустерну дозу – 113 560 осіб. Загалом медики провели 29 453 298 щеплень.

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