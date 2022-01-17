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За добу на Волині підтвердили 101 новий випадок COVID-19
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За добу на Волині підтвердили 101 новий випадок COVID-19

Лариса Літвицька
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За добу на Волині підтвердили 101 новий випадок COVID-19 Фото: УНІАН

За останню добу на Волині підтвердили 101 новий випадок коронавірусної інфекції. Летальних випадків не зафіксували. Про ситуацію із захворюваністю станом на 17 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 37 людей. Методом ПЛР протестували 108 волинян.

Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 40  хворих
  • Боратинська ТГ – 2 хворих
  • Берестечківська ТГ – 2 хворих
  • Горохівська ТГ – 2 хворих
  • Ківерцівська ТГ — 4 хворих
  • Колківська ТГ — 1 хворий
  • Мар’янівська ТГ – 4 хворих
  • Підгайцівська ТГ – 5 хворих
  • Олицька ТГ – 1 хворий
  • Затурцівська ТГ – 1 хворий
  • Нововолинська ТГ – 1 хворий
  • Локачинська ТГ – 4 хворих
  • Камінь- Каширська ТГ – 14 хворих
  • Маневицька ТГ – 2 хворих
  • Дубівська ТГ – 1 хворий
  • Ковельська ТГ – 13 хворих
  • Луківська ТГ – 1 хворий
  • Любомльська ТГ – 1 хворий
  • Ратнівська ТГ – 1 хворий
  • Шацька ТГ – 1 хворий

За весь час пандемії в області захворіли 105 006 волинян. 101 158 людей одужали від COVID-19. 2 217 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби епідеміологи підтвердили 89 нових випадків COVID-19, одна людина померла.
  • За добу 17 січня проти COVID-19 в області провели 406 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 330 581 людини, отримали дві дози – 305 701 волинянин, отримали додаткову дозу – 245 людей, бустерну дозу – 1 085 людей. Загалом провели 637 612 щеплення.
  • З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.

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