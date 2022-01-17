За добу на Волині підтвердили 101 новий випадок COVID-19

За останню добу на Волині підтвердили 101 новий випадок коронавірусної інфекції. Летальних випадків не зафіксували. Про ситуацію із захворюваністю станом на 17 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 37 людей. Методом ПЛР протестували 108 волинян.

Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 40 хворих

Боратинська ТГ – 2 хворих

Берестечківська ТГ – 2 хворих

Горохівська ТГ – 2 хворих

Ківерцівська ТГ — 4 хворих

Колківська ТГ — 1 хворий

Мар’янівська ТГ – 4 хворих

Підгайцівська ТГ – 5 хворих

Олицька ТГ – 1 хворий

Затурцівська ТГ – 1 хворий

Нововолинська ТГ – 1 хворий

Локачинська ТГ – 4 хворих

Камінь- Каширська ТГ – 14 хворих

Маневицька ТГ – 2 хворих

Дубівська ТГ – 1 хворий

Ковельська ТГ – 13 хворих

Луківська ТГ – 1 хворий

Любомльська ТГ – 1 хворий

Ратнівська ТГ – 1 хворий

Шацька ТГ – 1 хворий

За весь час пандемії в області захворіли 105 006 волинян. 101 158 людей одужали від COVID-19. 2 217 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби епідеміологи підтвердили 89 нових випадків COVID-19, одна людина померла.

За добу 17 січня проти COVID-19 в області провели 406 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 330 581 людини, отримали дві дози – 305 701 волинянин, отримали додаткову дозу – 245 людей, бустерну дозу – 1 085 людей. Загалом провели 637 612 щеплення.

щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 330 581 людини, отримали дві дози – 305 701 волинянин, отримали додаткову дозу – 245 людей, бустерну дозу – 1 085 людей. Загалом провели 637 612 щеплення. З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.

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