На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 284 осіб

У 284 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це сьогодні розповіла директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, вчора від коронавірусу померли 3 жителів області. Одужання підтвердили у 277 осіб. Медики провели 1 676 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (17 осіб): Великодедеркальська сільська ОТГ – 2, Вишнівецька селищна ОТГ – 5, Кременецька міська ОТГ – 4, Лопушненська сільська ОТГ – 1, Почаївська міська ОТГ – 2, Шумська міська ОТГ – 3

Тернопільський район (165 осіб): Бережанська міська ОТГ – 8, Великоберезовицька селищна ОТГ – 14, Великобірківська селищна ОТГ – 2, Великогаївська сільська ОТГ – 3, Збаразька міська ОТГ – 11, Зборівська міська ОТГ – 5, Козівська селищна ОТГ – 9, Козлівська селищна ОТГ – 1, Микулинецька селищна ОТГ – 4, Нараївська сільська ОТГ – 2, Підволочиська селищна ОТГ – 4, Підгаєцька міська ОТГ – 2, Підгороднянська сільська ОТГ – 2, Скалатська міська ОТГ – 3, Теребовлянська міська ОТГ – 11, Тернопільська міська ОТГ – 82

Чортківський район (102 особи): Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1, Борщівська міська ОТГ – 6, Бучацька міська ОТГ – 12, Васильковецька сільська ОТГ – 1, Гусятинська селищна ОТГ – 12, Заліщицька міська ОТГ – 4, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1, Колиндянська сільська ОТГ – 1, Копичинецька міська ОТГ – 7, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 4, Монастириська міська ОТГ – 10, Нагірянська сільська ОТГ – 3, Скала-Подільська селищна ОТГ – 4, Товстенська селищна ОТГ – 2, Трибухівська сільська ОТГ – 2, Хоростківська міська ОТГ – 19, Чортківська міська ОТГ – 13

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіла 111 351 особа, з них 105 373 вже видужали та 2 177 людей померли.