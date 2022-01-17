Мокрий сніг та вітер. Погода в Україні

В Україні, 17 січня, , буде вітряно, місцями падатиме сніг. Температура повітря коливатиметься у межах від 0° до +1°, практично по всіх областях України стовпчик термометра коливатиметься біля 0°. Опади прогнозують як у вигляді снігу, так і у вигляді дощу.

У північних областях, за прогнозами синоптиків, вдень температура буде -1° до 2°. Вдень мокрий сніг, вітер західний, 7-12 м/с.

На заході країни вдень мокрий сніг із дощем. У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях через сильний вітер оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Вдень буде переважно 0 до -2°. На дорогах може бути ожеледиця, а вітер західний, 7-12/с.

У центральних областях вдень, за прогнозами синоптиків, очікується мокрий сніг. Вдень температура становитиме -1...-2°. Вітер дутиме із Заходу, до 12 м/с.

У південних областях і у Криму вдень прогнозують ясну погоду, без істотних опадів. Вдень буде переважно 4-6° тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У східних областях вдень, за прогнозами синоптиків, вдень мокрий сніг. Вдень температура повітря становитиме переважно -1 до 2°тепла, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Що відомо

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На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.

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