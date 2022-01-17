У Києві — рекорд максимальної швидкості вітру за останні 56 років

У Києві 14 січня швидкість вітру досягла 23 м/с. Це найвищий показник з 1966 року

Про це 17 січня повідомив сайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Згідно з повідомленням, швидкість вітру 14 січня на 3 м/с перевищило попередній рекорд спостережень, зафіксований у 1966 році. При цьому, історичний рекорд швидкості вітру в Києві був зафіксований 20 березня 1880 року — 25 м/с.

Що відомо

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що 18 січня в Україні очікується сильний вітер, який становитиме потенційну небезпеку для населення та інфраструктури.

Останніми днями в Україні спостерігається сильний вітер. Ввечері 14 січня у Києві внаслідок негоди дерево впало на автомобіль і затиснуло пасажирку та водія, внаслідок чого останній загинув. Також вітер повалив стовп, який пошкодив близько десяти автівок.

15 січня в Харкові внаслідок падіння дерева загинув 60-річний чоловік.

У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

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Всесвітня метеологічна організація визнала новий температурний рекорд в Арктиці — 38°C тепла.

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