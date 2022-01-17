У Києві — рекорд максимальної швидкості вітру за останні 56 років

У Києві 14 січня швидкість вітру досягла 23 м/с. Це найвищий показник з 1966 року
Про це 17 січня повідомив сайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Згідно з повідомленням, швидкість вітру 14 січня на 3 м/с перевищило попередній рекорд спостережень, зафіксований у 1966 році. При цьому, історичний рекорд швидкості вітру в Києві був зафіксований 20 березня 1880 року — 25 м/с.
Що відомо
- Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що 18 січня в Україні очікується сильний вітер, який становитиме потенційну небезпеку для населення та інфраструктури.
- Останніми днями в Україні спостерігається сильний вітер. Ввечері 14 січня у Києві внаслідок негоди дерево впало на автомобіль і затиснуло пасажирку та водія, внаслідок чого останній загинув. Також вітер повалив стовп, який пошкодив близько десяти автівок.
- 15 січня в Харкові внаслідок падіння дерева загинув 60-річний чоловік.
- У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
- У деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.
- На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.
- Всесвітня метеологічна організація визнала новий температурний рекорд в Арктиці — 38°C тепла.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!